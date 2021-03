Eu não aguento mais Bolsonaro

1 – É insuportável viver num país em que a médica Ludimilla Hajjar foi ameaçada de morte por bolsonaristas fanáticos porque foi convidada para ser ministra da Saúde e uma vez chamou Dilma de presidenta, pois este é o estágio mais baixo da barbárie. 2 – França, Alemanha e Itália suspenderam aplicação da AstraZeneca, vacina escolhida pelo governo federal para o Brasil, e até agora Fiocruz não entregou doses que vendeu. 3 – UOL revela o “bolsolão”, escândalo de corrupção nos gabinetes de Jair na Câmara, Flávio no Senado e Carlos na Câmara. 4 – Paulo Marinho diz que o presidente vai ser preso por omissão, negligência e incompetência na luta contra a covid 19 no Brasil. Direto ao assunto. Inté. E so a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui