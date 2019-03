Estupidez covarde e desnecessária

A reforma da Previdência é urgente e não é uma pauta do governo ou do Congresso, mas da Nação, pois é fundamental para dar início à recuperação econômica para acabar com o desemprego. Mas fazer um pacto com parlamentares para abandonar o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para aprová-la, não atende à cidadania. O combate à corrupção é mais urgente: investigar, processar e punir os ladrões da política para higienizar a próxima legislatura é a prioridade zero já. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 28 de março de 2019.

