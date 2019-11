Estelionato nas mensagens de Verdevaldo

A informação obtida com a leitura da troca de mensagens entre o arararraquer Walter Delgati Neto, o Vermelho, e Manuela d´Ávila, a companheira de chapa de Lula (dito Fernando Haddad), derrotada na eleição presidencial de 2018, é preciosa. O fato de os estelionatários que roubaram mensagens do aplicativo Telegram de cerca de mil agentes da lei inventaram diálogos demonstra de vez que se tratava de um negócio de estelionatários e põe em dúvida todas as outras que não foram periciadas.

Assuntos para comentários na quarta-feira 27 de novembro de 2019

1 – Haisem – O que você diz da revelação de que o hacker Valter Delgati, o Vermelho, teria inventado algumas mensagens reveladas pelo site The Intercept Brasil na tentativa de incriminar Sergio Moro e a Lava Jato

2 – Carolina – Na editoria Política do Estadão hoje está publicada a notícia de que Votação na Câmara sobre segunda instância fica para abril. Que razões você vê para esse adiamento

3 – Haisem – O que você quis dizer com o título que deu a seu artigo na página de Opinião do Estadão hoje: STF, o poder das antessalas

4 – Carolina – O que, na sua opinião, sinaliza a advertência feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público ao coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, procurador Deltan Dallagnol

5 – Haisem – Por que, a seu ver, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu ontem dois processos e o PSL, partido de que até recentemente ele era líder, contra o deputado Eduardo Bolsonaro

6 – Carolina – Quais são as suas expectativas sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região de Porto Alegre sobre aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal de delatados falarem depois de delatores aplicando-a ou não à condenação de Lula, acusado de receber propinas para reformar a cobertura a ele atribuída no Guarujá

7 – Haisem – O que você achou da declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que eventuais convulsões similares às do Chile no Brasil possa levar à aplicação de um novo AI 5

8 – Carolina – Alta do dólar traz incertezas sobre preços e cortes de juros – esta é a manchete de primeira do Estadão de hoje. O que é que provocou esse rebuliço todo