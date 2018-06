Estabilidade contra impunidade

Ao manter sua posição coerente, firme e discreta de colocar a colegialidade institucional do STF acima das próprias convicções pessoais, a ministra Rosa Weber deu partida para uma era em que a estabilidade da jurisprudência pode vir a ser importante instrumento de combate à corrupção e à impunidade. Por isso, ela foi agredida de forma cafajeste e grosseira pelos colegas Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski logo após proferir seu voto sem que, contudo, perdesse a calma nem recuasse de sua posição. Seu voto do dia 4 de abril deixou claro que ela não considera oportuno alterar a premissa de que a prisão após segunda instância deve ser permitida, pois não há razões objetivas para mudá-la. Este é um dos comentários que fiz no Estadão às 5, programa da TV Estadão ancorado por Emanuel Bomfim, transmitido do estúdio do meio da redação e retransmitido pelas redes sociais Youtube, Twitter, Periscope Estadão e Facebook desde quinta-feira 5 de abril de 2018, às 17 horas.

Para ver o vídeo clique aqui