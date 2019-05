Esquerda assaltou atos e deu-se mal

As manifestações de quinta-feira 30 de maio venderam o peixe de que protestavam contra o contingenciamento de verbas públicas do Ministério da Educação para Universidades federais. Mas Gleisi Hoffmann subiu no palanque para berrar que não tinha medo de Bolsonaro. Em que universidade a presidente nacional do PT estuda ou leciona? É claro que o PT tomou os protestos de assalto e inseriu os convidados de sempre: CUT, MST e outros. Daí o fracasso: limitaram-se a 80 cidades em 15 Estados contra 200 cidades em todos os Estados da Federação da de domingo 26 às quais tentaram sem sucesso contestar. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 31 de maio de 2019.

