Esquece esse golpe, general!

1 – O #ministeriodadefesa​ não desiste: em abril do ano passado elaborou um projeto de lei para dar poderes totais a #jairbolsonaro​ no combate à #pandemiadacovid19​, e agora, em vez de se pronunciar a respeito, seu novo titular, o #generalbraganeto​, repetiu a ameaça de #golpemilitar​ para manter seu chefão no poder. 2 – Por 6 a 5, o #stf​ transferiu processos contra #lula​ para #brasilia​. 3 – Em vez de cumprir seu dever e processar o #presidentedarepublica​, #augustoaras​ entrou em ação contra o ex-ministro da educação #abrahamweintraub​, que só obedecia ordens do chefe, por #improbidadeadministrativa​. 4 – Na #cupuladoclima​, #joebiden​ preferiu não estar presentw ao vergonhoso pedido de esmola do @chefedoexecutivo brasileiro. #joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui