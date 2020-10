Espionagem bolsonarista é grave

1 – Tentativa de advogados de Flávio Bolsonaro de devassar vida dos fiscais da Receita para tentar impugnar ação do MP-RJ do Rio contra primogênito do presidente é tratada como assunto corriqueiro, mas não é, é muito grave. 2 – Presidente diz que vacina é assunto de saúde, não de Justiça, na certa por achar que agora com Kássio Marques no STF ele vai mandar na pauta, a cargo de Fux. 3 – Jovem e novo advogado na Lava Jato do Rio, Nylthamar Dias Ferreira Filho está nas paradas e seus colegas que defendem réus na Lava Jato pretendem usá-lo para comprometer Bretas, que continua incomodando maiorais do Judiciário. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

