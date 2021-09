Esmola em vez do Bolsa Família

De acordo com os planos do desgoverno Bolsonaro & Guedes, a arrecadação adicional com o aumento anunciado do IOF em novembro e dezembro, calculada em R$ 2,13 bilhões, ajudará a bancar a ampliação da Bolsa Família, rebatizada de Auxílio Brasil. A receita obtida com a pífia providência servirá neste ano como compensação para o aumento de R$ 1,62 bilhão previsto para este exercício com o programa remendado. Oficialmente, não houve anúncio de quanto passará a ser o valor médio do benefício, mas o presidente Jair Bolsonaro já prometeu R$ 300 (hoje, é de R$ 190). A preguiça, a quebra de promessas e a falta de originalidade são as principais características do atual desgoverno federal, que só não é igual aos antecessores de que fala mal porque consegue ser ainda muito pior. A “nova” política só piora a velha.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da sexta-feira 17 de setembro de 2021

1 – Governo aumenta IOF para turbinar Bolsa Família – Esta é a manchete de primeira página do Estadão de 17 de setembro de 2021. O que tem que ver com populismo esda medida que aumenta imposto em momento de endividamento generalizado no Brasil

2 – Bolsonaro pede e Saúde orienta a não vacinar adolescentes – Este é o título de chamada no alto da primeira página do Estadão desta sexta-feira. O que há de surpreendente em mais este desincentivo à imunização no momento em que se comprova a eficácia no combate à pandemia

3 – Médicos relatam uso de ‘kit covid’ sem paciente saber – Este é o título de chamada na primeira página do jornal de hoje. Como você recebeu a notícia de mais um escândalo que revela a total insensibilidade das autoridades sanitárias federais com a saúde dos idosos

4 – Reservatórios estão abaixo do nível do apagão de 2001 – Este é o título de outra chamada de primeira página do Estadão do dia. Essa crise hídrica pegou o governo federal de surpresa ou podia ter sido amenizada se fossem tomadas providências necessárias antes de eclodir

5 – Piso de professor é o pior de 40 países, diz OCDE – Este é o título de mais uma chamada na primeira página do jornal que está circulando. Alguma surpresa nessa notícia ou ela é coerente com uma realidade que faz da instrução pública brasileira uma das mais incompetentes do planeta

6 – Moraes suspende portaria de Bolsonaro que revogou normas para identificação e controle de armas – Este é o título de chamada de capa do portal do Estadão que está circulando. O que você acha dessa medida a esta altura do campeonato de tiro ao alvo generalizado no País da bala perdida