E$quema S investiga corrupção do Judiciário

O advogado Eduardo Martins, filho de Humberto Martins, novo presidente do STJ, está entre os 25 denunciados pelo MPF do Rio na Operação E$quema S. Também Flávio Zveiter, filho do ex-presidente do TJRJ Luiz Zveiter, Ana Tereza Basilio, mulher do desembargador André Fontes, ex-presidente do TRF-2, e Tiago Cedraz, filho do ministro Aroldo Cedraz. Dois dos principais alvos são Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, advogados de Lula e que embolsaram R$ 68 milhões da Fecomércio. O esquemão no Sistema S envolve exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e uso ilícito de recurosos públicos em proveito privado. Do braço carioca da Operação Lava Jato, o inquérito pode ser definido como Lava Toga de mangas curtas.

Assuntos para comentário da segunda-feira 14 de setembro de 2020

1, Haisem – Bolsonaro pede derrubada do próprio veto a perdão a igrejas – Este é o título de chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Em seus 52 anos de jornalismo, esperou em algum momento comentar uma notícia deste teor

2 – Carolina – Brasil é o país do G 20 com mais mortes de covid por milhão – diz outro título de chamada de primeira do jornal. O que fizeram nossos governantes e a sociedade brasileira de errado para contribuir para este trágico recorde

3 – Haisem – O que você espera de novo na delação de Lélis Teixeira, ex-presidente da Fetransport do Rio de Janeiro para aumentar a relevância da Operação E$quema S da Lava Jato do Rio, que não tem sido tratada com a devida atenção

4 – Carolina – O que mais tem chamado sua atenção nos pronunciamentos que o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, tem feito a respeito do boicote da cúpula do Judiciário à Operação Lava Jato

5 –Haisem – Que revelações estão sendo feitas nas investigações da Operação E$quema S que comprometem ainda mais as informações que você tem dado a respeito dos privilégios da Oi desde a publicação de seu livro O que sei de Lula, em 2011, portanto há nove anos

6 – Carolina – O que você trem a nos contar a respeito do quarto vídeo da série Nêumanne entrevista, editado no seu canal no YouTube