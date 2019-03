Enterrando a farsa

Logo depois de um fatídico julgamento em que, por 6 a 5, o STF causou enormes dificuldades para o combate sério e urgente à corrupção no Brasil, alguns membros da Corte, escondidos no anonimato, tentaram livrar a própria cara plantando na imprensa notícias de que as consequências não seriam tão funestas assim. Era uma evidente farsa. E ela foi desmascarada no julgamento de um processo do ex-senador petista Lindbergh Farias, acusado de ter recebido propina da Odebrecht na época em que era prefeito de Nova Iguaçu. Fiel à decisão do colegiado no plenário, o relator, Edson Fachin, virou a casaca e liderou o envio da ação para a impunidade eleitoral. Este foi meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 20 de março de 2019.

