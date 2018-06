Engano do tucano

Alguém poderia dar de presente ao presidenciável tucano Geraldo Alckmin um exemplar da Constituição para que ele aprenda que o governo Temer tem muitos problemas: incompetência, descrédito e impopularidade são os principais. Mas ilegitimidade, não. Definitivamente, não. Ele devia saber disso, porque votou em Aécio Neves, que perdeu para Dilma, do PT, a eleição presidencial de 2014. Dilma só venceu a disputa porque contou com o apoio do PMDB de Temer, que só foi empossado na Presidência da República, após o impeachment da companheira de chapa, porque ela foi eleita. Quem votou nela também votou nele e, se Alckmin imagina como os petistas que Temer foi “golpista”, não devia ter aprovado a adesão do PSDB a seu governo. Este meu comentário está no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde as 6 horas de segunda-feira 18 de junho de 2018.

Para ouvir clique aqui