Enfim, unidos contra o vírus

Uma boa noticia na guerra do Brasil na pandemia: na reunião do presidente Jair Bolsonaro com os 27 governadores, todos deixaram de lado a guerra por causa de uma eleição a ser disputada em longínquos 2 anos e meio e se trataram como pessoas minimamente civilizadas. Isso ocorreu porque o chefe do Executivo federal está isolado e ameaçado por denúncias e os interlocutores, desesperados com a queda vertiginosa de arrecadação num momento de despesas emergenciais urgentes para superar a maior crise sanitária com consequências funestas de uma anunciada recessão económica. Mas pelo menos isso evitou os insultos que vinham sendo disparados de parte a parte. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

