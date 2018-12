Enfim, justiça no caso Battisti

O mesmo ministro do STF Luiz Fux que deu liminar para garantir assassino italiano Cesare Battisti solto no Brasil mandou PF, que representa Interpol no País, prendê-lo e determinou que sua extradição à Itália, que exige que ele seja devolvido ao país de origem para cumprir o resto da pena que deve à Justiça, depende do presidente da República. Por 16 dias a decisão cabe a Temer, mas no ano que vem passará a ser de Bolsonaro, que já afirmou ao embaixador italiano que, finalmente, cumprirá justiça sobre o caso, que envergonha o Brasil perante o mundo civilizado, de vez que liberdade do terrorista foi autorizada por Lula para pagar favor pessoal que devia ao militante Favre. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da sexta-feira 14 de dezembro de 2018.