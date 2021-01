Enfim, Índia entrega as esperadas vacinas

A Índia usa o fornecimento de vacinas de forma diplomática, para reforçar sua força na Ásia, e a relação com países vizinhos teve prioridade “Valorizamos nossa parceria com o Brasil”, disse o embaixador em Brasília, Suresh Reddy . O Brasil recebeu o aval de exportação logo depois de asiáticos, africanos e do Oriente Médio, sobre os quais a Índia deseja ampliar sua influência. Por isso, diplomatas do primeiro escalão do governo indiano têm viajado para fazer a entrega dos lotes pessoalmente. Não deixa de ser alvissareiro o acesso de mais 1 milhão de brasileiros à imunização, mas continua a bagunça generalizada que torna o combate à pandemia do Brasil a menos organizada do mundo e de nossa “imunização aos soluços”, como como definiu Luiz Henrique Mandetta na série Nêumanne Entrevista, já no Blog do Nêumanne.

Assuntos para comentário da sexta-feira 22 de janeiro de 2021 1 – Índia envia ao País dois milhões de doses da vacina de Oxford – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão hoje. Em que essa decisão interfere na eventual paralisação da imunização no Brasil por falta de insumos egressos da China 2 – Fura-filas viram alvos do Ministério Público em seis Estados – Este é o título de chamada de primeira página do jornal do dia. Para que essa notícia chama a sua atenção interrompendo a plena da onda de felicidade que varreu o País por causa da abertura da imunização, que traz a esperança da volta da normalidade perdida na pandemia 3 – Empresários cobram vacina e criticam o governo – Este é outro título no alto da primeira página do Estadão hoje. A cobrança e as críticas são justas ou não passam de “injusta” implicância com o governo federal de Jair Bolsonaro 4 – ‘Apesar da proliferação de defensores da ditadura, (ainda) vivemos um sistema democrático’, diz procurador ao pedir arquivamento de inquérito da PF contra advogado que criticou Bolsonaro – Este é o título de chamada na edição de política do Portal do Estadão. Você acha que a frase é correta ou apenas otimista 5 – Augusto Aras e o seu “estado de defesa”: ouça no “Estadão Notícias” – Este é o título de chamada de capa do Portal do Estadão. De que se trata 6 – Cantanhêde: “Há motivos de sobra para impeachment, mas faltam condições” – Este é o título de chamada de capa do noticiário do Portal do Estadão. O que você acha dessa constatação da colunista