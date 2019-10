Enfim, Fabrício sai da toca

Fabrício Queiroz ainda não foi ao Ministério Público do Rio dar, enfim, sua versão sobre a movimentação financeira atípica de dinheiro no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Alerj, detectada pelo Coaf. Mas já deu as caras protagonizando o vazamento de áudios em que dá conta de conversas mantidas com o amigão e pai do atual senador, Jair Bolsonaro, presidente da República. Mais do que o teor das fitas, que é, no mínimo, constrangedor importa à Nação receber a notícia de que o STF, em vez de ficar se defendendo das tolices de outro filho do chefe do governo, permita ao MP continuar inquérito paralisado por Toffoli e Gilmar.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da terça-feira 29 de outubro de 2019:

1 – Haisem – Você acha que a publicação de áudios vazados do ex-PM e ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Fabrício de Queiroz, envolvendo o presidente Bolsonaro vai parar por aqui ou trará novos empecilhos para o chefe do clã presidencial

2 – Carolina – Qual é sua opinião a respeito do projeto que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, encaminhou ao Congresso Nacional para rever a prescrição dos crimes poria ponto final na impunidade promovida pela extinção da jurisprudência da autorização para prisão após segunda instância

3 – Haisem – Você acha que o novo papel desempenhado pelo filho 02 do presidente Bolsonaro, Carlos, vereador no Rio de Janeiro, usando o Twitter do pai presidente, o comparando a um leão cercado de hienas, ajuda a governabilidade do atual governo

SONORA_VIDEO LEÃO 2910

4 – Carolina – Que tal a nova função de primeiro defensor da instituição a que pertence, o STF, pelo decano Celso de Mello no episódio do vídeo do leão contra as hienas

5 – Haisem – A manchete do Portal do Estadão está estampando desde cedo é a seguinte: Após Previdência, Guedes faz pacote em cinco eixos para conter gastos do governo . Você acha que há alguma chance de as medidas anunciadas terem alguma chance de sucesso no Congresso Nacional no atual cenário de crise no PSL

6 – Carolina – Você esperava que o empresário conhecido como Rei Arthur confessasse tão rapidamente após sua prisão sua participação na compra da escolha do Brasil para sediar a Olimpíada do Rio em 2014

7 – Haisem – Qual é o tema de seu artigo desta semana no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão

8 – Carolina – Que o podcast Estadão Notícias que entrou no ar às 6 horas de hoje está trazendo de interessante para nossos assinantes do Portal