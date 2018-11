Enfim, a verdade sobre o Mais Médicos

A invasão do programa de computador do Mais Médicos por hackers, a inscrição de 3 mil médicos brasileiros pelas vagas deixadas pelos cubanos e a denúncia feita pela Folha de S.Paulo segundo a qual os castristas o sugeriram e Dilma só o anunciou um ano depois para fingir atender à demanda das manifestações de rua, deixam uma sombra sobre a iniciativa. O relato da documentação revelada, após quebra de sigilo, na embaixada do Brasil em Havana adiciona a um episódio já marcado pelo pagamento dos profissionais contratados para atuar onde se dizia que os brasileiros não queriam ir aos grotões do País o tornam um caso grotesco de mentira, manipulação e mau uso do erário. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 22 de novembro de 2018.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player