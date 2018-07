Encontrinho maroto

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da terça-feira 16 de janeiro de 2018 abordando os seguintes temas: a reunião que Temer tentou manter em segredo com o diretor da Polícia Federal e o subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil; mais duas derrotas do governo na tentativa de empossar a escolhida para o Ministério do Trabalho, o indiciamento de Haddad, sucessor de Celso Daniel e Palocci na coordenação do programa de governo de Lula; e a incúria do Ministério da Saúde no surto de febre amarela. Eliane Cantanhêde comentou o périplo do presidente do TRF-4 em Brasília para afastar risco de segurança nas manifestações previstas para o próximo dia 24, como se o mundo fosse acabar se Lula for condenado ou absolvido; e as investigações que invadem São Paulo com uma no cravo, o PT, e outra na ferradura, o PSDB. Alexandre Garcia comentou Thompson Flores em Brasília; Haddad indiciado; e Rodrigo Janot depondo. Em Direto da Fonte, Sonia Racy falou a respeito da maratona de Thompson Flores em Brasília para garantir tranquilidade no julgamento de Lula.

Para ouvir clique aqui