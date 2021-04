Empresários pedem vacina; Bolsonaro, palmas

O jantar do presidente Jair Bolsonaro com empresários foi marcado pela escalação de vários membros do governo para assegurarem se fará um esforço para revitalizat a economia, que anda combalida pela nova onda de infecções e pelos sucessivos recordes de mortes por covid-19. Embora temas como reformas estruturais tenham sido abordados, a principal tônica do encontro, segundo os presentes, foi a vacinação no ritmo mais acelerado possível. Não houve detalhamento, porém, de como essa intenção vai ser colocada em prática. O encontro foi realizado na casa do empresário Washington Cinel, Vamos torcer para que a vacina seja mesmo acelerada. Mas não vai ser fácil Bolsonaro, que mente quando dá notícia ou quando faz promessa, não estar mentindo neste momento de imunização meia boca.

Assuntos para comentário da quinta-feira 8 de abril de 2021

1 – Haisem – Bolsonaro promete a empresários acelerar vacinação – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão desta quinta-feira. Que condições o presidente da República terá de cumprir essa promessa se, por acaso, for verdadeira a notícia de que a China e a Índia exportarão em conta-gotas insumos para a produção da coronavac

2 – Carolina – Empresas e ONGs cobram metas ambientais ambiciosas – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do jornal de hoje. Qual é a chance de o governo federal de atender a essa reivindicação que, aliás, ecoa no mundo inteiro, a partir dos Estados Unidos

3 – Haisem – Dr. Jairinho e mãe de Henry são presos no Rio suspeitos de participação na morte do menino – Esta é a manchete da edição virtual do Globo de hoje. Você se surpreendeu com esta notícia

4 – Carolina – Aeroportos rendem 3 bilhões e 300 milhões de reais em leilão – Este é o título de chamada de primeira página no Estadão de hoje. Em que essa notícia sinaliza um avanço no programa de parcerias privadas do governo federal

5 – Haisem – Câmara prevê revogar Lei de Segurança Nacional – Esta é a manchete da página A 4, que abre o noticiário da editoria política do jornal hoje. Qual será a importância dessa decisão, caso ela seja de fato retomada

6 – Carolina – Estadão bate recorde de audiência – Este é o título de chamada de primeira página da edição de hoje do jornal hoje. Qual é a importância dessa boa notícia na luta travada pela imprensa para superar a sabotagem liderada pelo próprio presidente da República em plenas pandemia e recessão