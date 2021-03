Empresariado exige auxílio e políticas sociais

A retomada do auxílio emergencial e a discussão sobre como reforçar as políticas sociais no segundo semestre do ano levaram um grupo de executivos a lançar uma nova ofensiva junto a parlamentares e integrantes do governo para tentar destravar reformas e, ao mesmo tempo, tornar viável um programa de renda básica. A proposta é direcionar às famílias uma parte dos recursos obtidos com as privatizações e com a reforma administrativa, que tende a reduzir os gastos com o RH do Estado. Lançado no ano passado, o Movimento Convergência Brasil retomou as articulações após a definição para o comando do Congresso Nacional ter desanuviado o ambiente para o andamento das reformas. Demorou muito, mas lideranças expressivas do empresariado reagiram. Antes tarde do que nunca.

Empresários se unem em ofensiva por renda básica e por reformas

Banqueiros e economistas cobram ação efetiva em carta

Média diária de mortes explode em 14 Estados

Merval: Bolsonaro nada fez e só pensa nele

STF na contramão, do Direito, da ética e do país

Guimarães Rosa no sertão de Fred