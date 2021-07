Em Recife revolução de 30 foi na rua, diz Maria Cristina

1 – “Diz-se que a Revolução de 30 foi uma quartelada, mas no Recife ela foi na rua”, garantiu a escritora Maria Cristina Cavalcanti de Albuquerque 2 – Na série #doisdedosdeprosadasemana, a romancista e historiadora pernambucana contou que escreveu a obra prima Luz do Abismo chorando. 3 – Seu livro mais recente, Memórias de um colunista social pernambucano, resgata a história de amor de Anayde Beiriz e do assassino de João Pessoa. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui