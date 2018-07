Em proveito próprio

Políticos que defendem Lula na eleição investem no próprio futuro

(Comentário no Jornal da Gazeta 2 quinta-feira 23 de janeiro de 2018)

Para ver clique aqui

A PALAVRA DO PREFEITO

José Nêumanne comete um equívoco ao afirmar que o prefeito João Doria quer a absolvição de Lula. O prefeito de São Paulo reconhece a importância dessa corajosa decisão da Justiça e ressalta que a unanimidade do placar no julgamento no TRF-4 demonstra definitivamente que o corrupto Lula deveria deixar de ser visto pelos petistas como um mártir da política brasileira. Na opinião do Prefeito João Doria, Lula deve pagar pelos crimes que cometeu. Na cadeia.

Secretaria de Comunicação

Prefeitura de São Paulo