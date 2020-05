Em exibição prova contra Bolsonaro

O decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, cumpriu o que mandam o Código de Processo Penal e a Constituição da República ao informar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e a seu filho, Carlos, que encaminhou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, pedido para que sejam apreendidos seus telefones celulares. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general de píjama Augusto Heleno, que não tem tropas sob seu comando, escreveu ofício desrespeitoso, grosseiro e ameaçando golpe contra as instituições, com texto retuitado nas redes sociais por pelo menos dois filhotes do presidente, incorrendo em crime de responsabilidade contra o Estado de Direito, que, até prova emj contrário, vige no País. Os guardiões da democracia brasileira estão convocados a puni-lo com rigor, sob pena de se comportarem como reles poltrões. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

