Eles sabem onde buscar nosso dinheiro

No momento em que discute de onde tirar dinheiro para uma nova rodada de auxílio emergencial, o Congresso se prepara para derrotar o governo e tomar o controle de fatia maior do Orçamento. Além do que já têm direito por meio de emendas deputados e senadores querem aumentar em R$ 18,4 bilhões o valor em que podem indicar a destinação. Desta forma, caberá aos parlamentares dizer como e com o que o Executivo vai gastar R$ 34,7 bilhões do dinheiro público neste ano. O Congresso é cada vez mais um clube privado, uma confraria, e cada vez menos o poder que representa a cidadania, o povo. Esta é uma tendência antiga que ganhou corpo quando o Congresso se declarou Constituinte e votou uma Constituição a serviço da classe política, e não do povo que elegeu seus membros. E só tem se agravado.

Assuntos para comentário da terça-feira 2 de março de 2021

1 – Haisem – Congresso quer mais 18 bilhões de reais para emendas – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Por que, em sua opinião, agora, em plenas pandemia sanitária e recessão econômica, o Congresso não para de exigir mais dinheiro para os representantes do povo?

2 – Carolina – Com UTIs lotadas, secretários de Saúde defendem lockdown – Esta é a manchete de primeira página do jornal desta terça-feira. Por que essas restrições mais rigorosas ainda não foram adotadas no Brasil para que possamos sair dessa zona de perigo de morte em que toda a sociedade brasileira está vivendo

3 – Haisem – Para genro de Sílvio, SUS pertence ao patrão – Este é o título de seu artigo que neste momento circula no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Que atitude do ministro das Comunicações, Fábio Faria, seu texto critica especificamente

4 – Carolina – Por que, a seu ver, repercutiu tão mal a compra de uma mansão de quase seis milhões de reais em Brasília pelo primogênito do presidente Jair Bolsonaro, Flávio

5 – Haisem – “É preciso parar esse cara” – Este é o título do primeiro editorial do jornal hoje, citando a frase de mais impacto da entrevista do senador Tasso Jereissati ao jornal. Por que essa conclusão produziu tanto impacto, em sua opinião

6 – Carolina – Rodrigo Pacheco Presidente do Senado: “CPI da Saúde não teria como funcionar” – Este é outro título de chamada de primeira página do Estadão de hoje. O que impede o Poder Legislativo de cumprir seu dever precípuo e rotineiro de fiscalizar o Executivo