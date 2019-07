Ei, Bolsonaro, cadê Fabrício?

Não tem nexo nem graça a piada do presidente Jair Bolsonaro ao declarar que o inquérito do MP do Rio sobre eventual “rachuncho” na Alerj contra seu primogênito Flávio só depende agora do aparecimento do ex-assessor dele Fabrício Queiroz. Pelo jeito, o pai deve estar sofrendo de um tipo raro de amnésia, pois omite algumas evidências a respeito do personagem desaparecido e agora lembrado por ele. Seu primeiro esquecimento é de que disse em Davos que o filho teria de pagar por eventuais delitos, se devidamente apurados. O segundo que este declarou que a versão do ex-motorista era “plausível”. E o terceiro é de que não é improvável que o ministro Toffoli, que o blindou, tenha indicado o advogado-geral da União, André Mendonça, para a próxima substituição na Corte

Assuntos para comentário da terça-feira 23 de julho de 2019

1 – O que você acha que o presidente Jair Bolsonaro quis dizer com essa história de que agora só falta Fabrício Queiroz falar para resolver de vez o caso do Ministério Público do Rio contra seu primogênito Flávio