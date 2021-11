Educação antes de tudo, acha Cristovam

1 – Em #neumanneentrevista, Cristovam Buarque disse que, individualmente, primeiro é a saúde, mas, do ponto de vista social, primeiro vem a educação. 2 – “Sem educação não tem progresso e não é só melhorar qualidade, mas matrícula, frequência, assistência, permanência e aprendizado do que é útil”. 3 .- Para o criador do Bolsa Família, o problema da fome é estrutural: “não adianta só ter comida hoje, é preciso ter certeza de que ainda terá amanhã”. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.