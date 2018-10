É só você quem decide

Nenhum brasileiro deve dar fé às fake news de que no segundo turno da eleição ele limitou a própria escolha entre direita e esquerda radicais, deixando centro e sensatez de fora. Não é nada disso: isso é chororô de derrotado que não aceita a derrota e não entendeu o que de fato aconteceu. O voto, que expressará a vontade livre e soberana do eleitor, decidirá seu destino e o futuro de nosso país. Se gostar deste vídeo, poderá inscrever-se no meu canal de YouTube, que avisará quando eu gravar e publicar os próximos.