E se pode chamar isso de Justiça?

Enquanto anda pelo Brasil pregando a transferência da supremacia do Judiciário para a política, o presidente do STF, Dias Toffoli, pratica mais uma ignomínia ao anunciar para abril de 2019 nova votação plenária para tentar soltar Lula e outros clientes de advogados grã-finos com a exigência de "trânsito em julgado", ou seja, recursos infinitos, mudando a jurisprudência que permite a tribunais de segunda instância ordenarem o início de cumprimento de penas a condenados em colegiado.

