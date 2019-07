E se for tudo ficção, hein?

Do alto de sua sabedoria o professor de Direito da USP Modesto Carvalhosa tem argumentado desde a primeira denúncia do Intercept Brasil sobre mensagens de Telegram entre Moro e Dallagnol mais outros de que esse material não lhe foi entregue nem “hackeado”. Ao somar com texto de Maria Fernanda Rodrigues sobre a participação de Glenn Greenwald no “barco pirata” da Feira Literária de Parati, a Flipei, as trapalhadas divulgadas pelo site neste sábado reforçam a versão de que tudo não passa de ficção e tem toda verossimilhança. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 1 de julho de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player