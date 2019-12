E quando Fabrício vai depor?

Após decisão do plenário do STF que jogou no lixo da história blindagem de Flávio Bolsonaro, garantida por liminares concedidas pelo presidente Dias Toffoli e seu mestre Gilmar Mendes, MP do Rio deflagrou busca e apreensão em endereços de Fabrício Queiroz, do filho e da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, ainda não promoveu, como devia, uma condução coercitiva do ex-assessor do senador, que é vizinho de Marcelo Odebrecht no Morumbi e ainda não depôs no inquérito em tela.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário de quinta-feira 19 de dezembro de 2019-12-19

1 – Haisem – Operação mira Flávio, Queiroz e parentes de ex-mulher de Bolsonaro – diz a manchete do Estadão de hoje. Será que desta vez a investigação do Ministério Público anda mesmo ou continua em banho maria

SONORA_DEFESA FLAVIO 1912

2 – Carolina – Sindicatos perdem 1 milhão e 500 mil filiados em 1 ano – é outro título de chamada do alto da primeira página do jornal. Isso resulta basicamente da reforma sindical que Rogério Marinho fez no governo Temer ou de causas estruturais da mudança no setor trabalhista

3 – Haisem – Proposta do presidente Dias Toffoli venceu no Conselho Nacional de Justiça e juízes têm o uso de redes sociais restringidos em vários pontos. O que isso significa em sua opinião

4 – Carolina – Por que a deputada estadual da Paraíba Estelizabel Bezerra, do PSB, não foi solta da prisão decretada pelo desembargador Ricardo Vital após votação decidindo por sua liberdade pela maioria dos colegas da Assembleia Legislativa daquele Estado em sessão fechada anteontem

5 – Haisem – A que políticos importantes de outros Estados, além do ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho, a Operação Calvário 7 – Juízo Final – ameaça de punição severa, segundo as informações já publicadas

6 – Carolina – Que tipo de ligação do ex-governador da Paraíba ainda mantém com o Partido dos Trabalhadores apesar de sua polêmica saída para o Partido Socialista Brasileiro e qual sua importância nesta legenda

7 – Haisem – Quem a fase 70 da Operação Lava Jato ameaça no fim do quinto ano de atuação da força-tarefa de Curitiba

8 – Carolina – O governo termina o ano de 2019 ainda sem uma proposta sobre reforma tributária e o ministro da Economia, Paulo Guedes, garante que ouvirá neste sentido a comissão criada agora pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, no sentido de criá-la