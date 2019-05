É prudente ouvir as ruas

A reação do Centrão de que as manifestações populares de domingo poderão acirrar sua pressão para tentar impedir, como tem feito, que o presidente Bolsonaro cumpra seus compromissos assumidos com o eleitorado de reformar a política e a economia pode ficar inexequível. Afinal, a cidadania manifestou-se em atos que não foram insignificantes, mas, sim, pacíficos e com bandeiras claras e assumidas desde o tempo de campanha. Políticos habilidosos e inteligentes não fazem ouvidos de mercador a ecos da voz das calçadas. Esta foi minha participação no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 28 de maio de 2019.

