É privatização ou petrolão

Ou se privatiza a Petrobrás sem demora, agora, ou o cidadão brasileiro vai ter um biênio de despesas pesadas no preço dos combustíveis para financiar mais uma recuperação da roubalheira que se repetirá para esvaziar seus cofres assim que eles estiverem cheios, pois os ratos da subpolítica brasileira têm um faro infalível do cheiro do papel impresso na Casa da Moeda. Ao contrário do que imaginam os vorazes consumidores de fake news, quem determina o preço dos combustíveis no mundo todo não são as petroleiras, mas, sim, os produtores de óleo cru e os mercados de câmbio. A brasileira compra de um mercado de custo controlado e imposto e é obrigada a repassá-lo. A opção do governo é subsidiá-lo, à custa de quem o consome, ou não. Este foi um dos comentários que fiz no programa Estadão às 5 da TV Estadão, ancorado por Emanuel Bomfim e retransmitido do estúdio da TV Estadão na redação do jornal por Youtube, Twitter, Periscope e Facebook na quinta-feira 4 de junho, às 17 horas.

Para ver o vídeo clique aqui