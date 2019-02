E os donos da Vale?

Os grandes acionistas da Vale, que não serão mesmo acusados pelo crime contra a humanidade cometido na represa de rejeitos minerais de sua propriedade no Córrego do Feijão em Brumadinho até agora, nunca se manifestaram à altura da imensa tragédia provocada pela ganância e pela incompetência de seus executivos e de seu corpo técnico. Há uma espécie de crendice popular segundo a qual o “dono” da mineradora é o capitalista George Soros. Ele é um acionista e não deve estar nada satisfeito com os prejuízos que ela está somando aqui. Na verdade os controladores acionários são o Previ, comandado por sindicalistas e funcionários do BB, uma empresa australiana, o BNDES e o Bradesco. Este foi um dos comentários que fiz no Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim e transmitido do estúdio da TV Estadão na redação do jornal por Facebook, Twitter e Facebook na quarta-feira 30 de janeiro de 2019, às 17 horas.

Para ver o vídeo clique aqui