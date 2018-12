E o Supremo tem honra?

O presidente do STF, Dias Toffoli, perdeu completamente o senso do ridículo ao exigir do ministro Extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, que a PF investigue o incidente em que seu colega Ricardo Lewandowski acusa o advogado Cristiano Caiado de Acioli de ter atacado “a honra do Supremo” ao dizer que sentia vergonha dele. Que honra? A PF não tem nada mais urgente a fazer, como esclarecer a facada em Bolsonaro e a execução de Marielle? Ora, ora, ora! Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser avisado quando gravar e publicar os próximos; e me encontre diariamente no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e no site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segunda a sexta-feiras, às 6 horas, no Estadão Notícias, Política, Estadão, e, às 7h30m, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto, inté e Deus é mais!

