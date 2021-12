E o sertão vai virar deserto…

Em 1951, quando nasci na fazenda de meu avô materno, Chico Ferreira, o Rio do Peixe, que dava nome ao lugar, já não tinha água durante a maior parte do ano. Na infância, minha avó viúva me mandava por ancoretas no lombo de um jumento teimoso, que adorava me provocar, para buscar em cacimbas, que a escondiam, a água doce, fresca e saborosa no leito seco do riacho. Mas um dia destes o primo Tiago Pinto filmou a corrente caudalosa do filete anônimo que, de fato, tomara emprestado o nome de um rio de verdade da bacia do Piranhas, que sobe rumo a Mossoró, no Rio Grande do Norte, para desaguar no mar. Há quase meio século, a sinfonia de minha preferência era a torrente de água desabando sobre o telhado da casa. Faz tempo que não tenho mais essa sensação. No entanto, é o que me resta para me dar esperança de que um dia um garoto nascido ali não terá perdido o sentido das palavras rio, sertão e mar. Agora, perto do fim do ano, o presente do adolescente, que mora em Souza, apropriadamente apelidada de Cidade Sorriso, gargalha, folgazão, na tela do aparelho celular.

Mas não são poucas as ameaças de que algum dia aquele fundo arenoso não tenha mais cacimbas e Tiago envelheça sem condições de colher novas imagens do caudal. Miguel Whitaker Pinto, que não é parente nosso, apesar do sobrenome homônimo, mandou-me por WhatsApp uma reportagem do New York Times sobre a tragédia de uma região chamada Seridó. Ela também contém os limites da Paraíba com o Rio Grande do Norte e, antigamente, abastecia os armazéns de Liverpool com o algodão da melhor fibra do mundo, mas a praga do bicudo o dizimou. O texto pungente de Jack Nicas e os vídeos e fotogramas de Victor Moriyama narram a saga de uma família proprietária há mais de século que vê tornar-se pedra e areia estéreis e secas o chão de que vive. “É a terra que sustentou a família Dantas por mais de 150 anos, semeando capoeiras de algodão, colhendo feijão em pés do tamanho de uma pessoa, e na qual, quando chovia bastante, um rio levava a uma cachoeira”. “Mas, recentemente, com temperaturas se aproximando de 100 graus (sic), o rio secou, os grãos não crescem mais e o gado que restou rapidamente consome o último resquício de água.”

A publicação da reportagem sobre a tragédia de Carnaúba dos Dantas (RN) coincide com o noticiário sobre a Conferência do Clima (COP-26), em Glasgow, na Escócia. Mas a desertificação que atinge o semiárido nordestino nada tem que ver com devastação da Amazônia ou meta do carbono zero. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e ali sobrevivem 27 milhões de seres humanos abandonados à própria sorte. Seus parentes importantes ou representantes nos poderes republicanos lhes destinam a mais completa solidão e lhes devotam o maior desprezo. Por serem obra de Lula, presidenciável que o atual chefe do desgoverno, Jair Bolsonaro, considera adversário a eliminar no segundo turno da eleição de 2022, dois programas sociais que amparavam esses desvalidos morrem de criminosa inanição. O Bolsa Família, que matava a fome das famílias pobres do Brasil, foi extinto e transformado em Auxílio Brasil, preito à mendicância militante populista. E as cisternas, instaladas em seu auge ao total de até 100 mil por ano em pequenas propriedades sertanejas, foram completamente abandonadas. Mesmo tendo recebido reconhecimento internacional com a concessão do Prêmio Política para o Futuro da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. Segundo Flávio Ferreira, do UOL, sob a alegação de que precisava do dinheiro para bancar o combate à pandemia da covid-19, o atual desgoverno não desembolsou este ano um centavo que fosse para instalar uma só cisterna.

“Daqui a 50 anos não haverá viv’alma aqui”, disse o patriarca dos Dantas de Carnaúbas, Inácio Batista Dantas, de 80 anos, aos repórteres do New York Times. Helena, sua neta de 16 anos, contudo, lhes contou que planeja trabalhar na terra que vai herdar do avô.

A desídia do desgoverno bolsonarista, que seduz as elites políticas nordestinas em “motociatas” e com verbas bilionárias de emendas do relator do Orçamento, desdenha sem piedade tanto do lamento do velho quanto dos sonhos da adolescente. E joga no lixo da História uma profecia que acompanho desde os 15 anos, quando, como presidente do Cineclube Glauber Rocha, em Campina Grande, escrevi sobre a obra-prima Deus e o Diabo na Terra do Sol. Nas sessões do Cinema de Arte, o beato Sebastião repetia uma profecia atribuída ao místico cearense Antônio Vicente Maciel, conhecido no Brasil inteiro graças ao clássico da literatura Os Sertões, de Euclydes da Cunha. E a voz marcante do paulista, descendente de fenícios, Sérgio Ricardo martelava a ambição da conquista da água sem fim, mesmo salgada, no refrão inebriante: “O sertão vai virar mar e o mar, virar sertão”.

O projeto de demolição, que o capitão-terrorista tem comandado sem amor pela vida nem dó pelos humildes, será interrompido por 11 meses para o projeto de sua reeleição instalar nas águas da bacia amazônica contaminadas pelo mercúrio letal e no sertão árido o ancestral sistema de barganha dos tempos dos coronéis de fraque: o toma lá dá cá. “Fique com a cisterna e me pague com seu voto.” Na propriedade de Inácio Dantas não há mais águas para mover moinhos nem reses para dar leite ou serem abatidas. Passada a disputa eleitoral, contudo, a profecia do Conselheiro de Canudos vai ocorrer do avesso. O sertão vai virar deserto… E a armadilha desonesta da transposição do Rio São Francisco, explorada por Lula, Dilma e Temer, e agora furtada por Bolsonaro, nada terá a fertilizar na pedra.

Jornalista, poeta e escritor