E o motoboy se reconheceu nas imagens

O motoboy Ivanildo Gonçalves Silva confirmou que fazia saques e pagamentos em dinheiro para a empresa privada VTCLog. O maior valor retirado de uma vez só, conforme o depoimento de Gonçalves, foi de R$ 430 mil na agência da Caixa, no aeroporto de Brasília. Segundo relatou, quando sobrava dinheiro após os pagamentos, ele devolvia à empresa. Gonçalves admitiu à CPI ser ele quem aparece em três imagens apresentadas pelo vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues, durante a sessão. Segundo Mário Sheffer, em co9luna no Estadão, “neófito da saúde pública, Ricardo Barros, quando comandou a pasta da Saúde, de 2016 a 2018, distinguiu-se pela proximidade inata com dois grupos de predadores do SUS: empresários de planos saúde e fornecedores e intermediários de medicamentos e insumos.

Assuntos para o comentário de quinta-feira 2 de setembro de 2021

1 – Haisem – Â CPI motoboy diz ter sacado até 430 mil reais – Este é o título de uma chamada de primeira página no Estadão que está circulando. A que conclusão você chega diante de mais essa revelação da mais alta importância da comissão parlamentar de inquérito sobre a covid no Senado

2 – Carolina – Adesão da PM radical ao bolsonarismo cresce nas redes sociais – Esta é a manchete de primeira página do jornal de 2 de setembro de 2021. Até que ponto a segurança da democracia brasileira fica, a seu ver, abalada com essa notícia

3 – Haisem – Com inflação e desemprego, PIB frustra expectativa – Este é o título de uma chamada no lugar mais alto da primeira página do Estadão desta quinta-feira. O que sinaliza essa queda, embora fracionária, do produto interno bruto nacional, para a vida real do povo brasileiro

4 – Carolina – Câmara aprova reforma do Imposto de Renda com apoio da oposição – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do jornal de hoje. Será que, afinal, o País está dando realmente um passo na direção da tão reclamada modificação do sistema tributário

5 – Haisem – Estado começa a aplicar a terceira doses a partir de segunda-feira – Este é o título de uma chamada de primeira página do Estadão do dia. Você diria que este será um passo a mais rumo à normalidade no combate à pandemia da covid ou, ao contrário, um alerta da necessidade de mais cuidados para evitar o contágio

6 – Carolina – Morre Pelão, produtor de álbuns de Cartola e Adoniram Barbosa – Este é o título de uma chamada de primeira página do portal do Estadão. Que papel de relevo essa personagem teve na indústria fonográfica nacional