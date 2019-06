Será só coincidência?

De dezembro para cá três fatos produzidos no arraial lulista e no STF comprovam por si só que o hackeamento dos celulares de agentes da lei responsáveis pelo combate à corrupção no Brasil foi pago, planejado e realizado por suspeitos, acusados, processados e condenados nas operações do tipo Lava Jato. Dois são spoilers. O primeiro, do ministro Gilmar Mendes, que pediu vista do recurso da defesa de Lula que deu entrada na Segunda Turma do STF e agora devolveu para julgamento assim que o caso foi publicado no site The Intercept Brasil. O segundo, ainda mais suspeito, de Lula na entrevista dada em abril à Folha e a El Pais garantindo que Moro “seria desmascarado”. E agora defesa do ex, que, como era de esperar, acrescentou aos argumentos apresentados no recurso a revelação das mensagens no Telegram.

Assuntos para comentário da quarta-feira 19 de junho de 2019

1 – Haisem – O que demonstra à sociedade a defesa de Lula ao incluir informações do vazamento de contatos por mensagens do aplicativo Telegram entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato ao recurso de cancelamento da condenação do petista por parcialidade do julgador

2 – Carolina – Que motivos tem o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para transferir para o segundo semestre a votação do projeto anticrime de autoria do ministro da Justiça, Sérgio Moro

3 – Haisem – O que há de chocante nas informações trazidas pelo articulista Gil Castelo Branco de O Globo sobre a atuação do presidente Dias Toffoli em seus votos no Supremo Tribunal Federal

4 – Carolina – O mesmo pergunto sobre outro item do mesmo artigo de Castelo Branco ao qual você se referiu na pergunta anterior, só que no tocante a julgamentos proferidos por outro ministro do STF, Gilmar Mendes

5 – Haisem – Que julgamento você faz a respeito da recuperação judicial de quase 100 bilhões de reais, conseguida pela empreiteira Odebrecht, uma das principais empresas flagradas em corrupção bilionária no petrolão

6 – Carolina – Quais são as chances de o presidente Jair Bolsonaro conseguir reverter na Câmara dos Deputados a derrota que sofreu no Senado Federal sobre a validação de seus decretos sobre posse de armas, pedindo para que não o deixem morrer

BOLSONARO_APELO

7 – Haisem – O que poderia, por acaso, justificar o surto de sarampo, doença do subdesenvolvimento no Estado de São Paulo, o mais desenvolvido no Brasil

8 – Carolina – O desempenho da seleção brasileira, que contradiz as entrevistas dadas pelos jogadores no fim do jogo, não está dando uma coceira para você dar um spoiler esportivo no encerramento do comentário de hoje