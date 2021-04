…e Moro tinha razão!

#jairbolsonaro​ nomeou o policial federal #andersontorres​, amigo de seu primogênito, #flaviobolsonaro​, #ministrodajusticaedasegurancapublica​, comprovando a afirmação de #sergiomoro​ de que ele sempre pretendeu interferir politicamente na #policiafederal​ e, como se vê, foi muito além. 2 – No seu confessionário particular, a #live​ das quintas no #palaciodoplanalto​, o #presidentedarepublica​ chamou o #exercitobrasileiro​ de “meu”, sendo que é do @povobrasileiro. 3 – #mervalpereira​ acertou em cheio na coluna do #globo​ “Bolsonaro cava sua cova”. O #chefedogoverno​ gastou R$ 2,4 milhões em suas férias no Guarujá e em São Francisco do Sul e já está de folga total na #semanasanta​, mesmo sendo registradas no #brasil​ mais mortes do que nos seis outros países com maiores totais no planeta. #joseneumannepinto​ #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará nossas vidas.

