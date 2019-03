E Lula recebeu propina?

Até os gansos que moram no palácio do Itamaraty, ali pertinho da sede do Supremo Tribunal Federal, já sabiam que a defesa de Lula tentaria aproveitar-se da decisão ominosa de seus ministros transferindo os processos contra caixa 2 que envolvam crimes de candidatos da Justiça Federal para a Eleitoral recorreriam para dela se aproveitar no processo em que o petista foi condenado por pegar propina para reformar triplex no Guarujá. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bem. Mas quer dizer, então, que o petista pegou mesmo propina para fazer caixa do PT? Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça 26 de março de 2019?

