“´É hora de trabalhar, presidente”

Os dados disponíveis das apurações das eleições municipais de 2020 nos autorizam a concluir que o cidadão se manifestou pelo voto para mandar seu servidor número um, Jair Bolsonaro, trabalhar como deveria e não fez até agora, tema do primeiro editorial do Estadão “Vai trabalhar, presidente”. E também para revelar o enorme erro de avaliação do ex-presidente Lula que manteve seu partido, o PT, sob escravidão, provocando o surgimento da dupla do PSOL, Guilherme Boulos e Luíza Erundina, que chegou à disputa em segundo turno com o tucano Bruno Covas mercê da falta de um espelho confiável na casa do ex-presidente. Eleições municipais costumeiramente não têm influência definitiva sobre as presidencial e estaduais, mas servem de alerta a governantes insensíveis. Este foi meu comentário no programa Eleições Eldorado 2020 ancorado por Emanuel Bomfim e Patrícia Ferraz na Rádio Eldorado 107.3 no domingo 15 de novembro de 2020, às 20h20m.