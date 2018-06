E haja recurso!

A decisão do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de mandar o recurso da defesa de Lula contra sua decisão de cancelar o julgamento do recurso anterior na Segunda Turma para julgamento, é providencial: levantamento de Raphael Moraes Moura, publicado no Estadão, mostra que de 30 relatórios por ele apresentados à turma 13 foram rejeitados. Enquanto isso, no plenário seus votos têm vencido. A decisão atrapalha a estratégia da defesa de Lula, que esperava vê-lo livre em agosto para candidatar-se à Presidência pelo PT. Mas não impede o uso abusivo de recursos, que praticamente põe o STF à disposição da caprichosa retórica vazia do advogado Cristiano Zanin e reforça a necessidade da prisão pós segunda instância.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 26 de junho de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique no link abaixo e, em seguida, aqui

Para ouvir O Filho do Dono, com Flávio José, clique aqui

Assuntos do comentário da terça 26 de junho de 2018

1 – Haisem O relator da Lava Jato, ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Edson Fachin, suspendeu na semana passada o julgamento que estava marcado para hoje na segunda Turma do recurso da defesa de Lula pedindo o cancelamento da condenação de seu cliente pelas primeira e segunda instâncias da Justiça. Mas o Estadão traz agora na primeira página que ontem, à noite, ele resolveu mandar o recurso a essa decisão para o plenário do colegiado. Há algum motivo para tanto?

2 – Carolina A defesa de Lula considerou estranha a citada decisão do TRF 4 por ter sido tomada às vésperas da reunião e voltou a recorrer para cancelar a condenação, tendo agora sido atendida, mas na dependência da marcação da pauta pela presidente do STF, Cármen Lúcia. Enquanto comenta essas platitudes, o advogado Cristiano Zanin Martins se desentendia com Sepúlveda Pertence sobre algo muito mais relevante, o pedido de prisão domiciliar. Por que será, hein?

3 – Haisem O que levou outro ministro do STF, Marco Aurélio Mello, a dizer, em entrevista à Rádio e Televisão de Portugal, que a prisão de Lula é ilegal, pois fere a Constituição?

4 – Carolina Há realmente motivos para que o Ministério Público Federal denuncie o procurador da República Marcelo Muller, o marchante Joesley Batista e seus advogados por corrupção por conta do acordo de delação premiada que o dono da JBS negociou com o ex-procurador geral da Republica Rodrigo Janot e o relator da Lava Jato no Supremo homologou?

5 – Haisem Você não acha que o juiz Sérgio Moro está sendo impertinente ao resistir à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que mandou que ele encaminhasse um processo contra o tucano Beto Richa, ex-governador do Paraná, para a Justiça Eleitoral por caixa 2?

6 – Carolina Será que ainda faltam muitos réus da Lava Jato para Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandar soltar, depois de ter liberado mais um doleiro da Operação Câmbio, desligo”?

7 – Haisem Você esteve recentemente em Campina Grande no chamado “maior São João do mundo”. Que novidades nos traz sobre a crise de abastecimento de água daquela cidade? A transposição do São Francisco continua funcionando lá a todo vapor?

8 – Carolina Você acha que a Fifa fez bem em punir os jogadores da seleção da Suíça que comemoraram gols da vitória contra a Sérvia, ambas do grupo do Brasil, assumindo posição contra o país dos adversários por serem defensores da causa de sua pátria o Kosovo?

SONORA Flávio José O filho do dono

https://www.youtube.com/watch?v=5syfaJLN6X0