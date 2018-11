E França tinha razão

A escolha do ex-prefeito de São Paulo e chefão nacional do PSD, Gilberto Kassab, para a Casa Civil e, portanto, a articulação política do futuro governo do Estado de São Paulo, indica que o governador atual, Márcio França, tinha razão quando insistia na campanha que o vencedor João Dória é dado a faltar com a verdade e não leva a sério o compromisso assumido com o eleitor de cumprir os mandatos que disputa, sempre de olho num degrau acima da caminhada para o poder. O escolhido responde a processo por improbidade administrativo na Lava Jato, o que compromete o discurso moralista do tucano, que também deixa claro que ainda sonha com a disputa pela Presidência em 2022. Este é meu comentário para o Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 6 de novembro de 2018.

Para ouvir clique no link abaixo e, em seguida, no player: