E embaixada é lanchonete?

A eventual indicação do filho 03, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada do Brasil em Washington é nepotismo rasteiro e, para isso, não é preciso consultar as leis, ir ao STF ou recorrer ao Senado. À falta de um dicionário, que, ao que parece, o presidente nunca se deu ao trabalho de consultar, o 02, Carlos, pode lhe prestar uma informação lendo o significado da palavra, que significa “favoritismo de parente principalmente em cargo público”. Como o candidato relacionou em sua experiência ter feito intercâmbio e fritado hambúrgueres no Maine, é o caso de perguntar se é uma piada ou um achincalhe.

