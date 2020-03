É calamidade pública ou histeria?

O presidente Jair Bolsonaro pediu ao Congresso decreto de calamidade pública para permitir que gaste o que quiser com combate à pandemia da covid-19. Mas chamou isolamento social para reduzir o contágio da doença de histeria de autoridades que o adotaram sem consultá-lo em pronunciamento em cadeia de rádio e TV terça-feira, à noite. Ainda disse que o Brasil é diferente da Itália, mas se esqueceu de falar das semelhanças entre China, Espanha, Itália e Estados Unidos, agora no epicentro da pandemia, em especial Nova York. E, em vez de lamentar as 46 mortes e os 23.201 casos que foram notificados, jactou-se de ser atleta e que, por isso, enfrentará apenas uma “gripezinha”. Seria falta de senso, de sensibilidade ou de consciência cidadã de que todos são iguais perante a lei?

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play:

Para ouvir no Blog do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo:

Assuntos para o comentário da quarta 25 de março de 2020

1 – Haissem – Bolsonaro critica confinamento e quer lojas e escolas abertas – esta é a manchete do Estadão hoje. O que você achou do pronunciamento do presidente da República em rede de rádio e televisão ontem, à noite

2 – Carolina – Qual a importância que você acha que tem agora a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello autorizando os governadores estaduais a manterem as providências que anunciaram para deter a velocidade da contaminação do coronavírus

3 – Haissem – O que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, podem fazer para resistir ao golpe dado esta noite pelo gabinete do ódio, liderado pelo filho 02 do presidente, Carlos Bolsonaro

4 – Carolina – Governo muda tática e prevê 2,9 milhões de testes – diz título de outra chamada na primeira página do Estadão. Você acha que o governo, que orienta a população a fabricar as próprias máscaras, tem condição de fazer funcionar uma lojística para distribuir milhões de testes se não conseguiu até agora fazer chegar aos hospitais mil vezes menos

5 – Haissem – O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, fez um apelo à população de São Paulo e passou a usar a hashtag #fiqueemcasa para reforçar pedido de isolamento social na cidade e anunciou ação conjunta com o governador do Estado, João Doria, para manter a quarentena. Você acha que eles fazem a coisa certa ou estão errando, como acusa o presidente

6 – Carolina – Sob pressão, Japão adia olimpíada para 2021 – diz outro título na primeira página do Estadão. O que representa, a seu ver, esta notícia, para avaliar as dimensões do erro do presidente Jair Bolsonaro e suas eventuais conseqüências sobre a saúde de 200 milhões de brasileiros