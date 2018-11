E agora Dilma é ré

Ufa, Dilma tornou-se ré na Justiça do DF no processo do “quadrilhão do PT” por sabia decisão do juiz Valisney Oliveira, autorizado a tratar do assunto pelo STF. Revelação da verdade sobre o “Mais Medicos” chegou em muito boa hora para desmascarar a mistificação criminosa dessa senhora. Se você gostou deste vídeo, dê um like, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ser avisado quando gravar e publicar os próximos e me encontre também diariamente no Blog do Nêumanne do Portal do Estadão e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segunda a sexta feiras no Estadão Notícias, ás 6h, e no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net), às 7h30m; e esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto, inté e Deus é mais.

