E a tortura continua

Ativistas brasileiros foram à ONU queixar-se do presidente Jair Bolsonaro por ele ter exonerado sete peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, do Ministério Público e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No mundo real, a ONU é uma instância que de tudo reclama e nada resolve. Em prisões ou delegacias de polícia no Brasil a tortura é uma prática de rituba contra a qual nenhum desses peritos jamais fez algo de útil. Ou seja, pobres torturados não têm quem os defenda. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 12 de junho de 2019.

