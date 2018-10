E a tal da governabilidade, hein?

De repente, há um apelo generalizado por um tal pacto de governabilidade, a ser adotado pelos dois candidatos que venceram o primeiro turno e agora disputam o segundo na eleição presidencial daqui a 19 dias – Jair Bolsonaro, do PSL, e o codinome de Lula, Fernando Haddad, do PT. Essas pessoas parecem não perceber que a causa principal da falta de condições para o que eles chamam de governabilidade não está na presidência da República, mas principalmente na pulverização dos partidos políticos na Câmara dos Deputados, que passaram de 28 para 30 nesta eleição, e na forma como são eleitos os mandatários republicanos no Brasil com campanhas biliardárias e fraca Justiça Eleitoral. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde as 6 horas da terça-feira 9 de outubro de 2018.

