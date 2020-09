Dúvida sobre vacina deixa governo a pé

O anúncio da suspensão dos testes clínicos da vacina contra covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, pegou o governo de calças curtas e foi recebido no Palácio do Planalto como “um balde de água fria”. A vacina, que está sendo desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, era considerada a principal aposta do presidente Jair Bolsonaro e de sua equipa de ineptos para imunizar a população contra o novo coronavírus. A suspensão dos estudos deixou o presidente e seus auxiliares perplexos e preocupados. Agora, sem essa saída, o Planalto espera a avaliação do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para decidir o que fazer. Nós podemos muito bem imaginar que tipo de avaliação o intendente que nunca chegará à quarta estrela pode fazer, incapaz até de aplicar uma injeção.

Para ouvir comentário clique aquie, em seguida, no play

Assuntos para comentário na quarta-feira 9 de setembro de 2020

1 – Haisem – Governo fala em vacinas em janeiro, mas Oxford suspende testes – Eis a manchete da edição impressa do Estadão hoje. Você diria que esta notícia jogou um balde de gelo no otimismo que vinha até ontem começando a inocular o noticiário sobre a pandemia

2 – Carolina – Governo quer importar mais alimentos para conter inflação ´- é título de outra chamada no alto da primeira página de nosso jornal. Você acha prudente ou desnecessária esta providência neste momento de recessão econômica no mundo por causa da covid-19

3 – Haisem – Igrejas planejam usar reforma para escapar de tributo – Esta é outra notícia que mereceu primeira página do jornal. Por que as confissões religiosas têm conseguido esse privilégio e outros setores da economia continuam tendo de honrar o pagamento de impostos rotineiramente

4 – Carolina – Você acha que havia alguma razão republicana para o presidente da República, Jair Bolsonaro, almoçar com o presidente do Supremo Tribunal Federal apenas até depois de amanhã, Dias Toffoli, no feriado de segunda-feira

5 – Haisem – O que, a seu ver, explica a punição aplicada contra o ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba Deltan Dallagnol pelo Conselho Nacional do Ministério Público ontem

6 – Carolina – Ministério Publico do Rio deve apresentar denúncia contra Flávio Bolsonaro em duas semanas, segundo reportagem de Bela Megale no Globo de hoje. Você já esperava ou se surpreendeu com ela