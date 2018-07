Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 12 de janeiro de 2018 comentando o contraste entre o bom noticiário do desempenho da economia brasileira no começo da semana e o duro golpe do rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela Standard &Poors na quinta-feira; o desgaste de Temer no lamentável episódio da posse da ministra suspensa pela Justiça; e o grotesco episódio do maluquete que tentou por Maduro em apuros e aliviou a barra do tirano venezuelano. Eliane Cantanhêde discorreu sobre o rebaixamento da nota do Brasil pela Standard & Poors, um banho de água fria para Temer, que planejava deslanchar neste último ano e chegar em Davos com boas notícias; se o rebaixamento atinge pré-candidatura de Meirelles, os outros também não estão tão bem, vide Lula e os recibos falsos de sua defesa. Alexandre Garcia abordou um outro lado da questão Cristiane Brasil; o juiz que suspendeu a MP sobre a privatização da Eletrobrás; e mais reforço para a força-tarefa da Lava Jato. Em Direto da Fonte, Sonia Racy contou que os petistas não descartam a decisão do TFR-4 já no dia 24.

