Duas damas e três cafajestes

No julgamento em que o STF negou habeas corpus pedido pela defesa de Lula por 6 a 5 duas mulheres brilharam: Rosa Weber, coerente com sua fidelidade à jurisprudência da Corte, surpreendeu todos dando o voto decisivo pela atitude majoritária. E Cármen Lúcia também foi uma surpresa com uma condução serena e firme arrostando inclusive a cafajestice, o machismo e o mau caráter de pelo menos três contendores agressivos e opressivos: Gilmar Mendes, que voou para Lisboa demonstrando que a prioridade é seu negócio pelo qual abandona as sessões da cúpula do Judiciário mesmo nas votações simbólicas, e, principalmente, os desesperados Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 5 de abril de 2018, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir Habeas Corpus, de Noel Rosa com Chico Buarque, clique aqui

Abaixo, os assuntos para o comentário:

1 – Haisem Metade da primeira página do Estadão de hoje é ocupada com uma foto da ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber dando uma gargalhada, a manchete em letras brancas no fundo da foto´é STF libera prisão de Lula e o o subtítulo, Por 6 votos a 5, petista foi derrotado na Corte. Era caso para tanto?

SONORA_RESULTADO 0404

2 – Carolina O que você destacaria de mais relevante na sessão em que foi tomada essa decisão histórica?

SONORA MORAES_BATOCHIO

3 – Haisem O que lhe chamou atenção de início assim que a votação começou?

4 – Carolina Que conseqüências você tem a destacar seis horas depois do encerramento dos trabalhos?

5 – Haisem Houve uma enorme diferença entre o número de manifestantes contra e a favor o habeas corpus de Lula nas ruas na terça-feira. Em que isso influiu no resultado?

6 – Carolina As declarações, primeiro do comandante do Exército ainda na noite de terça-feira e, depois, dos comandantes da Aeronáutica e da Marinha ao longo do dia de ontem, quando houve a sessão, tiveram alguma influência na decisão dos ministros do STF?

7 – Haisem Está na primeira página do portal do Estadão que após voto decisivo de Rosa, Lula admite que está fora das eleições. Por que ele chegou a essa conclusão?

8 Carolina Quais os efeitos que o voto decisivo de Rosa Weber e o resultado final da votação podem ter sobre o futuro do combate à corrupção pela justiça de primeiro e segundo graus em geral e, no caso específico, da Operação Lava Jato?

SONORA Habeas corpus Noel Rosa Chico Buarque

https://www.youtube.com/watch?v=osZs8L6ZJ34