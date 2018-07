Drible de presidente

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da quinta-feira 18 de janeiro de 2018 focando os seguintes assuntos: o drible que Temer tenta nos dar fingindo mandar afastar diretores da Caixa, mas deixando isso com a diretoria do banco; a possível desistência da capitalização da mesma CEF com dinheiro do trabalhador; os bastidores da investigação do presidente no escândalo da Rodrimar no Porto de Santos; o descalabro da vacinação insuficiente para o surto da febre amarela; e Lula agora mente até sobre a Guerra de Canudos. Eliane Cantanhêde comentou o fim do loteamento politico da Caixa anunciado pelo governo, mas há controvérsias; e o fato de nem governo nem cidadãos estarem sabendo enfrentar a febre amarela, que virou histeria. Alexandre Garcia abordou a permanência de Maluf no presídio decidida pela Justiça; a espera que não termina de Cristiane Brasil pelo Ministério do Trabalho; e Lula enganado por algum historiador do partido. Em Direto da Fonte, Sonia Racy conta que timidamente empresários brasileiros se manifestam sobre assuntos políticos.

